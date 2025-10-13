El cuerpo de un hombre de 67 años de edad fue encontrado sin vida en las aguas del Río Orinoco, ocurrió el día domingo, en la zona conocida como la Cruz del Perdón en Ciudad Bolívar. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de este hallazgo.

El hallazgo se produjo en horas de la mañana, cuando vecinos y transeúntes alertaron sobre la presencia de un cuerpo flotando en el río, frente al popular Paseo Orinoco.

El Cuerpo de Bomberos Municipales de Angostura del Orinoco atendió el llamado y procedió al rescate del cadáver.

La víctima quedó identificada como José Luis Aponte Moronta aún no ha sido determinada, tampoco se sabe las causas de su muerte, expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se hicieron presentes para hacer el respectivo levantamiento del cadáver.

Se desconoce si el infortunado tenía alguna herida por arma de fuego, o arma blanca o posibles golpes contundentes en alguna parte del cuerpo.

Vestía un pantalón azul, zapatos deportivos blancos con rayas negras, camisa beige y debajo llevaba puesta una franela blanca y en el brazo izquierdo un reloj de pulsera negro.

Pesquisas investigan si el cadáver del desconocido fue arrojado a las aguas del río Orinoco, aunque existen dudas que el infortunado se metió a bañarse y luego falleció por inmersión.

El cuerpo sin vida de esta persona fue trasladado a la morgue para la autopsia respectiva y su posible identificación.