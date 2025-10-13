El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en entrevista con el diario italiano Corriere della Sera que ha mantenido dos conversaciones muy positivas y amistosas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lula aseguró que estas reuniones, una en Nueva York y otra telefónica la semana pasada, marcaron un avance importante en el diálogo entre las dos mayores democracias occidentales.

Lula explicó que algunos de los recientes desacuerdos, como la imposición de aranceles del 50% a productos brasileños, se han basado en información incorrecta que Trump recibió sobre la situación política y comercial de Brasil. Sin embargo, mostró su disposición para aclarar estas cuestiones y señaló que Brasil siempre ha estado abierto al diálogo y la negociación como pilares para mantener la democracia y la soberanía.

El mandatario destacó que la relación entre ambos países suma ya más de 201 años de vínculos diplomáticos y comerciales y que espera que, gracias al entendimiento mutuo, se fortalezca aún más la cooperación en beneficio de ambas poblaciones. Lula añadió que sus equipos trabajan para organizar una reunión presencial que complemente estos intercambios.

Respecto a las declaraciones de Trump sobre el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, que calificó de “caza de brujas”, Lula enfatizó que la justicia debe actuar sin interferencias. Recordó que el fallo contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado marca un precedente histórico para la defensa del Estado de derecho en Brasil.

En el marco del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, Lula también abordó cuestiones globales, denunciando que el hambre y la pobreza no se deben a la escasez sino a decisiones políticas. Pidió reformas en Naciones Unidas para dar mayor voz y poder a países del Sur Global y para que la ONU tenga capacidad para actuar contra crisis como la de Gaza y la guerra en Ucrania.