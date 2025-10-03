Una adolescente de 16 años, planificó la muerte de su madre, tras contratar a tres delincuentes para que la asesinara, el hecho ocurrió en el municipio Muñoz, estado Apure.

El hallazgo del cadáver de Diana Carolina Vargas Márquez de 39 años de edad, se produjo en la vivienda de la víctima, ubicada en el sector Vista Alegre de la parroquia Bruzual, luego de que la suegra de Vargas alertara a las autoridades sobre la ausencia y sospechas en torno a la mujer.

El comisario Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, explicó sobre este crimen que Diana falleció a causa de asfixia mecánica, fractura de hioides y estrangulación a mano de acuerdo a resultados de la autopsia forense realizada por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

La adolescente, motivada por el rechazo a que su madre la obligara a vender su cuerpo, habría contactado a tres antisociales para cometer el asesinato.

Los implicados quedaron identificados como Yecson Joel Tabares Contreras (28), Manuel Jesús Veliz Carvajal (23) y Nelvis Rafael Corona Contreras (25), están detenidos junto con la joven.

Aunque la intención original de la acusada era que solo golpearan a Vargas, uno de los hombres terminó estrangulándola hasta la muerte durante el acto criminal. La policía detuvo a los cuatro implicados, y el caso quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con las actuaciones legales correspondientes.

Vecinos de la comunidad se encuentran consternados por el suceso, igualmente, pesquisas hicieron algunas investigaciones en el barrio y ciertos vecinos confesaron que la madre de la menor la obligaba a prostituirse.