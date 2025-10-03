En la urbanización Francisco Avendaño, parroquia Simón Bolívar del municipio Caroní en San Félix, la tranquilidad de los vecinos fue restablecida con la detención de Freddy José Martínez Urquía, alias “Tato”, un hombre de 27 años vinculado a una serie de hurtos continuados en viviendas de la zona.

Luego de labores de inteligencia y seguimiento realizadas por funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Guayana, se logró capturar a Martínez Urquía, quien llevaba a cabo detallados estudios de las rutinas diarias de los habitantes para determinar el mejor momento de ingresar a las casas.

El modus operandi del presunto delincuente consistía en esperar a que las viviendas estuvieran desocupadas para forzar cerraduras o aprovechar falencias en la seguridad de los domicilios, sustraer principalmente artículos pequeños pero de alto valor como equipos electrónicos, joyas y dinero en efectivo, para posteriormente comercializarlos en el mercado negro.

Esta detención representa un importante alivio para la comunidad, que en las semanas recientes había denunciado un incremento de robos, generando preocupación y alarma entre los residentes.

Martínez Urquía fue puesto a la orden del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, instancia que encabezará el proceso judicial por los cargos de hurto continuado que se le imputan, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados en la red de robos.