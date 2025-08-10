Este domingo, 10 de agosto, se reportó la desaparición de Rogger Dicotot, un adulto mayor de 79 años de edad.

Sus familiares lo vieron por última vez en el sector Mini Fincas, parroquia Unare de Puerto Ordaz y solicitan la ayuda de la comunidad para encontrarlo.

El señor Dicotot padece de alzhéimer. Al momento de su desaparición, vestía un short negro y sandalias beige.

Las autoridades ya están al tanto de la situación.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato al 04249460447.