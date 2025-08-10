Tres jóvenes fueron reportadas como desaparecidas, según informaron sus familiares en las redes sociales. Una de ellas fue identificada como Jairismal Alfonzo García. Ellas inicialmente se dirigían a Ciudad Bolívar y luego aparecieron en la ciudad de Tucupita, estado Delta Amacuro.

Los familiares emitieron alertas en redes sociales tras perder contacto con ellas, aunque una de las jóvenes logró enviar fotografías y una ubicación desde un lugar desconocido, presuntamente mientras eran trasladadas en lanchas.

El periodista de Soy Nueva Prensa Digital intentó comunicarse vía telefónica con la madre de una de las jovencitas para obtener más detalles, pero esta declinó brindar información, argumentando que no estaba autorizada para hablar del caso.

Encuentran a una de las desaparecidas

Alrededor del mediodía de este domingo, se conoció de manera extraoficial que Jairismal Alfonzo García fue localizada y llevada a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Por su parte, Anais y la tercera joven continúan desaparecidas, a pesar de que el miércoles enviaron su ubicación desde el sector Agua Negra de Tucupita. Según se indica que serían trasladadas en lancha con destino a Trinidad.

Desde que se tuvo conocimiento de la desaparición, las autoridades policiales desplegaron operativos en zonas vulnerables de la capital del estado Delta Amacuro, lugares conocidos por la actividad de grupos dedicados a la trata de personas.

Una de las imágenes que envió una de las jóvenes desaparecida a sus padres desde uno de los sitios en el cual se hallaban, la foto del lado derecho fue la publicaron por las redes sociales, las dos últimas son las muchachas que no aparecen