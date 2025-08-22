Un adulto mayor identificado como Jhonny Sotillo fue víctima de un accidente de tránsito en el sector Las Campiñas de Negro Primero, en Ciudad Bolívar. Sotillo fue arrollado por una motocicleta, lo que le causó una fractura abierta en la pierna derecha.

El arrollamiento fue reportado en horas de la tarde, dicen testigo que ocurrió cuando el infortunado hombre cruzaba la calle, el conductor de la motocicleta luego de atropellar a esta persona huyó con rumbo desconocido.

Protección Civil Municipal respondió de inmediato al llamado de emergencia, brindando los primeros auxilios en el lugar. Posteriormente, el herido fue trasladado en la ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Ruiz y Páez, donde quedó bajo cuidado médico especializado para su recuperación.

Funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de Ciudad Bolívar iniciaron las pesquisas para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente y localizar al conductor de la moto implicado, quien hasta el momento se desconoce si permaneció en el sitio o se dio a la fuga.

Según testigos, el chofer del vehículo de dos ruedas circulaba a alta velocidad, dificultando la maniobra para evitar el impacto.

Autoridades locales hacen un llamado a la prudencia tanto a peatones como a conductores para prevenir este tipo de hechos que ponen en riesgo vidas, especialmente las de personas mayores y más vulnerables.

Este accidente se suma a una preocupante serie de siniestros viales en la ciudad que han causado lesiones graves y pérdidas humanas, por lo que se refuerzan las campañas de educación vial y controles policiales en diferentes sectores de Ciudad Bolívar.

La salud de Jhonny Sotillo se mantiene bajo observación médica, mientras sus familiares solicitan apoyo y continúan atentos a su evolución.