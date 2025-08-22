Tres jóvenes fueron arrestados por el Cicpc como autores del brutal asesinato de dos trabajadores en una finca del estado Guárico, en un hecho motivado por resentimientos surgidos tras ser despedidos días antes. La acción policial permitió esclarecer el caso y recuperar objetos sustraídos para simular un robo.

Autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), bajo la dirección de Douglas Rico, informaron sobre la captura de tres personas implicadas en el homicidio de dos hombres en la finca Los Palenques, ubicada en el sector Palmarito, vía Zaraza – Tucupido, estado Guárico.

La tragedia comenzó el jueves 14 de agosto, cuando las víctimas, empleados de la finca, fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares. Un día después, se hallaron los cuerpos con lesiones contundentes en la cabeza, indicios claros de un ataque violento.

Los investigadores de la Delegación Municipal Zaraza realizaron arduas labores de campo y tomaron declaraciones de testigos, combinando estos elementos con análisis técnico-científicos, para llegar a la identidad de los responsables: Jhon Roberth Ron Acosta (21 años), Jonathan Manuel Ron Acosta (22 años) y Héctor José Correa Cumaná (20 años).

Según se determinó, el móvil del crimen fue el resentimiento. Los detenidos habían sido despedidos días antes por la pérdida de animales en la finca, lo que provocó conflictos con los nuevos empleados.

El despliegue criminal empezó cuando los homicidas abordaron a las víctimas en la propiedad, empleando un arma de fuego para someterlas. Posteriormente, fueron trasladados a un punto cercano al cruce de la represa El Cigarrón, donde fueron golpeados en la cabeza con una mandarria y con el arma, ocasionándoles la muerte casi inmediata.

Para simular un robo, Héctor José Correa sustrajo una motocicleta Bera BR-200 y un teléfono celular de una de las víctimas. El dispositivo fue arrojado a un río, mientras que la motocicleta fue escondida en una zona boscosa próxima a la vía Zaraza-Tucupido.

Los tres hombres fueron puestos a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente, mientras las autoridades continúan reforzando la seguridad en el área para evitar sucesos similares.