El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves la muerte de una agente de la Guardia Nacional identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años, tras resultar herida en un ataque ocurrido el miércoles en Washington. Otro miembro de la Guardia, Andrew Wolfe, de 24 años, se encuentra en estado crítico luego del incidente cerca de la Casa Blanca.

Durante una llamada con militares con motivo del Día de Acción de Gracias, Trump lamentó profundamente la pérdida de Beckstrom, a quien describió como una persona «magnífica» y «altamente respetada» que comenzó su servicio en junio de 2023. Además, calificó al atacante, un afgano de 29 años identificado como Rahmanullah Lakanwal, como «un monstruo salvaje».

El mandatario responsabilizó las políticas migratorias de su predecesor Joe Biden por el ingreso del atacante y rechazó la entrada ilegal de personas al país. «Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos mayor prioridad que garantizar el control completo de las personas que entran y permanecen en nuestro país», expresó.

Medidas migratorias y seguridad reforzada

Horas antes del anuncio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comunicó una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residencia para personas de 19 nacionalidades consideradas de “preocupación”, incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití. Trump agradeció a las tropas involucradas en la misión de proteger a EE.UU. de migrantes que, según él, incluyen miembros de pandillas, narcotraficantes y exreclusos.

“Quiero expresar la angustia y el horror de nuestra nación por este ataque terrorista en la capital, donde un hombre disparó a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental”, reiteró el presidente, quien prometió que el agresor enfrentará graves consecuencias.