Venezuela, con los hermanos Rubén, Francisco y Jesús Limardo, se proclamó campeona en esgrima dentro de la modalidad de espada por equipos en los Juegos Bolivarianos de 2025. Los venezolanos se impusieron en una emocionante final a Colombia con marcador de 38-34, quedando con la medalla de plata el equipo colombiano.

El conjunto venezolano estuvo completo con la participación de Gabriel Lugo, mientras Colombia contó con John Rodríguez, ganador del oro en la prueba de espada individual tras vencer a Francisco Limardo en la final de esa modalidad.

Jesús Limardo fue la figura decisiva en la final por equipos, al anotar 18 puntos, casi la mitad del total de su equipo. Por Colombia, John Rodríguez fue el más destacado con 19 puntos, impulsando a su equipo hasta el segundo lugar.

Bronce para Chile y contexto de los Juegos

La medalla de bronce fue para Chile, que venció a Panamá por 45-39 en la disputa por el tercer lugar. Los Juegos Bolivarianos 2025 se celebran en Ayacucho y Lima hasta el 7 de diciembre, reuniendo a más de 4.000 deportistas de 17 países.

Esta competencia representa la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, donde Venezuela continúa destacando en disciplinas como la esgrima, gracias a la experiencia y garra de la familia Limardo y su equipo.