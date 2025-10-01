El asesor e integrante del Grupo de Profesionales del Cacao y Sustentabilidad, Vicente Petit, indicó que la producción de cacao en el país cerró en el mes de septiembre, por lo que consideró que este año ha habido un incremento del rubro.

Asimismo, comentó que, por ejemplo, los productores de cacao en oriente recuperaron 10% de sus plantaciones, gracias a que el precio de este producto se mantuvo por encima de los US$ 5 el kilo.

Sostuvo que el precio mínimo para que el cultivo permaneciera y fuese productivo era de US$ 5 y así los agricultores pudiesen realizar labores de mantenimiento y de rehabilitación.

Vicente Petit resaltó que en estos últimos días, ha visto que el kilo de cacao está en más de US$ 6, por lo que espera que ese valor se mantenga para que los agricultores conserven la producción y la rentabilidad del rubro.

«Estamos con un producto que genéticamente y a través de los años nos da esas buenas características de aroma y de sabor, tenemos que mantener eso», señaló en Unión Radio.

Igualmente, espera que la producción de cacao en la nación pueda incrementarse en los próximos años: «esos 250 o 300 kilos por hectárea que tenemos anualmente, podamos llevarlos aunque sea a 500 o 600 kilos por hectárea, porque esas 60.000 hectáreas que tenemos sembradas de cacao pueden ser altamente productivas».