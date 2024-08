Las familias del sector Maturín en el municipio Piar, viven una situación insalubre desde hacen seis meses, debido al desbordamiento de aguas negras en la calle principal, a pesar de que han llevado solicitudes y cartas a la Alcaldía de Piar, Fundación Yocoima e Hidrobolívar, los funcionarios no dan respuesta alguna y el problema sigue sin ser solucionado.

Los vecinos relataron que los malos olores son tan fuertes que impide comer dentro de sus casas, aunado a esto, los líquidos negros permanecen dentro de sus patios y hogares, situación que al parecer se salió de control, a pesar que los residentes no quisieron identificarse, explicaron que las instituciones públicas no se pronuncian y no saben a qué ente acudir para que sean tomados en cuenta.

Los reclamos siguieron, pues, los residentes comentaron que toda la red de cloaca está desbordada, “desde que se inauguró el Marke´Ruths Cake, ubicado en una comunidad vecina llamada 19 de abril, empezó el problema con las aguas negras, desconocemos si al hacer el trabajo en esa mini empresa, taparon la conexión que viene a esta calle, lo cierto es que seguimos de mal en peor”, informó un ciudadano quien no quiso identificarse.

Con problemas y enfermedades

Otros habitantes señalaron que las aguas servidas salen por los inodoros, el fregadero y desde que se colapsó la red de cloaca, tuvieron que dejar de utilizar los baños, por lo que deben trasladarse hasta un familiar en otra comunidad, al momento de hacer sus necesidades fisiológicas. Además, temen que de un momento a otro pueda ocurrir una epidemia por los fuertes olores nauseabundos que se respiran en el ambiente.

Asimismo, se conoció que ya hay casos de personas de la tercera edad con problemas respiratorios, gripes, neumonía, enfermedades en la piel y estomacales, aunado a esto, también se ve afectada la vía, misma que ya presenta huecos y deterioro.