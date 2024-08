Un apagón de 18 horas y media, en Upata, y el Sur del estado Bolívar, trajo pérdidas en la actividad comercial, vendedores manifestaron que los entes a quien le compete esta situación, deben avisar con anticipación, sobre las horas en que se suspenderá el servicio de electricidad, así ellos tomarían las previsiones y no serían perjudicados, pues, la mayoría de los comercios no cuentan con planta eléctrica.

Las pérdidas fueron mayores en estas 18 horas sin energía eléctrica, así lo mencionaron los dueños de comercios, quienes alegaron que esta situación es incontrolable y así es imposible trabajar, a esto se suma las constantes fallas que ocurren en varios puntos de la ciudad, ante este problema, los funcionarios de Corpoelec, nunca tienen respuestas que dar a los habitantes y comerciantes.

Luis González, comerciante destacó, “es difícil trabajar sin electricidad, no cuento con planta eléctrica y tampoco hay efectivo en las calles, la clientela cancela es por punto de venta, y sin luz no se puede hacer el pago, es importante que la empresa de Corpoelec, mejoré el servicio y anuncie con anterioridad cuando se suspenderá la electricidad, así no seriamos perjudicados”.

Otros afectados

El apagón afecto a comunidades de Upata, vendedores de comida rápida y adjudicatarios de los mercados municipales, en cuanto a los vendedores, no pudieron recibir pagos electrónicos, perjudicando de esta manera los ingresos y económica del municipio Piar, mientras que las familias quedaron incomunicadas al no tener señal en sus teléfonos celulares, aunado, a algunas pérdidas en los alimentos fríos, al igual, que aquellas familias que tienen cocinas eléctricas, no pudieron preparar los alimentos”.

Asimismo, el sector comercio del Sur del estado Bolívar, estuvo afectado, donde los vendedores no pudieron recibir pagos electrónicos, aprovecharon para destacar, que continuamente ocurren fallas y a pesar de hacer los reclamos, nadie se pronuncia a darles respuestas, aunado a eso, los comerciantes de ventas de comida rápida no pudieron trabajar y habitantes de la población, también fueron perjudicados.