Mariluz Rondón, quien es madre de cinco niños, informó que hace dos años en la época de invierno fue afectada por las lluvias, donde las aguas provenientes de la quebrada El Caballo, se desbordaron de una canal que pasa justo al lado de su rancho de zinc y tablas, motivado a eso, perdió todos sus enceres, ropas, zapatos, ventilador, colchones, entre otras cosas, y a pesar de hacer llamados a los funcionarios públicos, nadie la atendió.

Desde ese entonces rondón ha sido afectada, quien es madre soltera y no cuenta con trabajo, “le he enviado mensaje al teléfono de la alcaldesa Yulisbeth García, pero, nunca atiende mis llamados, he solicitado a través de cartas e informes la solicitud de una casa digna para poder vivir cómodamente con mis hijos menores y aun así no soy atendida”.

Canal no es atendida

La afectada resaltó, que lleva más de ocho años damnificada, pues, la canal por donde circulan las aguas de la quebrada El Caballo, jamás ha sido atendida con planes de desmalezamiento, mantenimiento, ni recolección de basura, “aquí se presentaron el año pasado, llegaron a unas casas cercanas a la mía y a pesar de hacer los llamados para que vieran las condiciones en que me encontraba con mis niñas, no fui tomada en cuenta, estoy durmiendo con mis hijas en una colchoneta en el suelo, sólo eso le puedo ofrecer”.

De esta manera, la afectada solicitó una vez más a través de este medio digital Soy Nueva Prensa, apoyo con una vivienda, ya que, sus menores están viviendo en condiciones infrahumanas, no tienen ropa, ni zapatos y menos un sustento para alimentar bien a sus niñas.