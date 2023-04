Venezuela conoció a sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo FIBA 2023. Este sábado se realizó el sorteo en Manila, Filipinas, y la Selección Nacional terminó en el grupo F junto a Eslovenia, Cabo Verde y Georgia.

Venezuela: a Japón

El grupo F de la Copa del Mundo FIBA 2023 se jugará en la Okinawa Arena, ubicada en Okinawa, Japón. Japón es uno de los tres países anfitriones del Mundial, junto a Filipinas e Indonesia.

En orden, los tres partidos de la fase de grupos para la Selección Nacional serán los siguientes:

Eslovenia vs Venezuela – Sábado 26 de agosto (hora por determinar)

Venezuela vs Cabo Verde – Lunes 28 de agosto (hora por determinar)

Georgia vs Venezuela – Miércoles 30 de agosto (hora por determinar)

Las dos mejores selecciones de cada grupo clasificarán a la segunda ronda, en donde se enfrentarán a las dos mejores selecciones de otro grupo bajo el siguiente orden: A vs B, C vs D, E vs F, G vs H. Las dos peores selecciones jugarán la reclasificación del 17­° al 32° lugar. Los resultados se “arrastran” de la primera a la segunda ronda.

En el caso de Venezuela, clasifique o no a la segunda ronda, jugará ante dos de las selecciones del grupo E: Alemania, Finlandia, Australia o Japón.

Para la segunda ronda y la reclasificación del 17° al 32° lugar se mantendrán las sedes de la primera fase: Araneta Coliseum (Manila, Filipinas) para las selecciones de los grupos A y B; Mall of Asia Arena (Manila, Filipinas) para las selecciones de los grupos C y D; Okinawa Arena (Okinawa, Japón) para las selecciones de los grupos E y F; e Indonesia Arena (Jakarta, Indonesia) para las selecciones de los grupos G y H.

A partir de los cuartos de final, todos los partidos serán en Filipinas.

La Copa del Mundo FIBA 2023 comenzará el próximo 25 de agosto de 2023. El evento concluirá el 10 de septiembre con la gran final, a disputarse en el Mall of Asia Arena ubicado en Manila, Filipinas.