El conjunto guayanés se medirá contra los anzoatiguenses por la fecha 21 del Torneo que está por completar su tercera vuelta. Los Rojinegros tendrán una jornada contra un rival directo y que están en la misma lucha: meterse entre los cuatro primeros de la tabla.

El Bloque Menor de AIFI (Sub-15, 16 y 17) tendrá su segunda visita seguida a tierras porteñas, ya que jugaron el pasado martes frente a Anzoátegui en el estadio Pancho Alegría. Mientras tanto el Bloque Alto jugará en casa por segunda ocasión seguida y con la misión de seguir el margen positivo.

Los pequeños visitarán el Francisco Massiani

La categoría Sub-15 abrirá en Puerto La Cruz. El equipo de José Márquez buscará revertir su último partido donde cedieron [3-0] también fuera de casa. Lo importante de este encuentro es que la diferencia es de apenas 8 puntos y es el rival que se encuentra en la casilla de clasificación.

Posteriormente, los de Sherlie Mendoza deberán encadenar una racha positiva y sumar lejos de casa porque vienen de ganar [1-3]; las opciones de clasificación siguen intactas, pero deben pasar esta prueba.

La Sub-17 cerrará en la carretera, si bien los resultados no han sido los esperados luchan para cerrar el torneo de la mejor forma y así escalar algunas posiciones. Cedieron en su último encuentro también en el oriente del país.

El Bloque Alto buscará mantener el acelerador

Los más grandes de la Cantera Rojinegra tendrán partidos de calidad contra los Búfalos porque siempre están cargados de emoción. A su vez llegan de buena manera porque los resultados han sido positivos en las últimas fechas.

La Sub-18 jugará de primera en Parque AIFI, con la incorporación de algunos fichajes el equipo está más competitivo y llega a este duelo mejor posicionada y chocarán contra un rival donde puede sumar. La jornada pasada no jugó por incomparecencia del cuadro visitante.

A segunda hora, Ronaldo Patriz y sus dirigidos tienen la misión de seguir con el buen andar porque no pierden desde hace tres juegos, así que la meta de clasificar todavía se mantiene.

El conjunto que debe recuperarse es la Sub-21 porque viene de perder [1-6] en la jornada 20, el único tanto fue obra de Freidert Saavedra, a pesar de ese resultado la línea de los cuatro primero está a doce unidades.

Fecha: Sábado, 23 de agosto de 2025.

Horarios

Sede: Francisco Massiani, Puerto La Cruz.

Sub-15: 09:00 am.

Sub-16: 11:00 am.

Sub-17: 01:00 pm.

Sede: Parque AIFI, Puerto Ordaz.

Sub-18: 11:00 am.

Sub-19: 01:00 pm.

Sub-21: 03:00 pm.