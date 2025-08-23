Este sábado 23 de agosto se estará disputando la cuarta fecha de la segunda vuelta del Torneo de la Liga Senior Francisco Martín, que tendrá su acostumbrada sesión de cuatro encuentros.

Para tomar en cuenta, tres de los cuatro partidos pautados se jugarán en el “picantoso” horario de las 10 de la mañana, mientras que el restante se jugará a las 4:00 pm.

El calendario tendrá el interesante duelo entre el Centro Portugués 4to en la tabla con 15 unidades) y el Guayanés FC (sexto cpn 9 puntos), un encuentro por el dominio de la zona intermedia de la tabla y por los cupos hacia la clasificación. Se jugará a las 10 de la mañana en la cancha Alexis Zamora de la Iglesia Virgen del Valle.

A esa misma hora (10:00 am), se jugará el duelo de AVM (penúltimo en la tabla) y Los Olivos FC que es tercero en la clasificación con 17 unidades.

En la cancha del Centro Italo, los locales recibirán la visita del cuadro Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana, puntero absoluto con 25 puntos, ocho victorias y un empate en sus 10 presentaciones cumplidas, del elenco del Colegio de Ingenieros, a partir de las 10 de la mañana.

Finalmente ya en horas de la tarde, 4:00 pm, el cuadro anfitrión de Venalum FC (15 puntos y quinto en la tabla) recibirá la visita del colista Unexpo (sólo 4 puntos en su haber) en el juego de cerrar la fecha sabatina.

4ta jornada segunda vuelta 23-08-25

CPVG vs Guayanés 10:00 am en Virgen del Valle

AVM vs Los Olivos 10:00 am en Los Olivos

Ingenieros vs Italo 10:00 am en el Italo

Venalum vs Unexpo en Venalum 4:00 pm