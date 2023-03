Madrid.- El español Alex Márquez, piloto de Ducati en la escudería italiana Gresini, ha reconocido en una entrevista a EFE que en la actualidad se considera «un piloto feliz» y que su nueva moto, tras su paso por Honda durante dos temporadas, es «una moto casi perfecta».

Alex Márquez hizo un repaso a toda la pretemporada y, sin pelos en la lengua, contestó sin problemas a todas las preguntas que se le formularon, en una entrevista organizada por su patrocinador persona Estrella Galicia 0’0.

Pregunta: ¿Cómo ha visto la pretemporada?

Respuesta: «Bien, han sido seis días de entrenamiento hasta Portimao, después de Valencia y de Sepang y cada día he dado un pasito adelante y, sobre todo tengo que destacar el último día de Portimao, creo que allí es donde dije ‘vale, el último día lo necesito para mí y tengo que centrarme también en sacar el máximo a la moto’ pues a veces probaba cosas y no entendía todo porque no estaba al límite de la moto, hacía el mismo tiempo, tenía las mismas sensaciones y poder sacar cosas y probar para tener tiempo para entenderlas y es ahí donde el último día pude disfrutar más y me pude recrear más y es donde dimos el paso adelante más importante».

Pregunta: ¿Cómo ve los objetivos para la temporada ahora que ya conoce más su moto?

Respuesta: «No me quiero marcar objetivos para el futuro, más bien lo quiero hacer carrera a carrera ya que ahora mismo, en Portimao, al acabar los test cogiendo como referencia la carrera al sprint estábamos cuartos o quintos, muy cerca del podio, pero es en este circuito y creo que marcar un objetivo para la temporada será más realista hacerlo dentro de cuatro o cinco carreras, sobre después de hacer la carrera de Portimao y dos más en América, una en Suramérica y otra en Estados Unidos y luego en Jerez, porque son cuatro circuitos muy diferentes y es entonces cuando puedes ver dónde puedes estar más acertadamente y a partir de ahí creo que me podrá marcar más claramente el objetivo, aunque acabar el año dentro del ‘top’ ocho o siete es un objetivo factible, ambicioso y realista».

Pregunta: ¿Se sube a su nueva moto -Ducati- más contento que cuando se subía a la Honda?

Respuesta: «Por supuesto, y sobre todo por cómo me subía a la Honda a final de año pues es ahí donde más diferencias hay, pues a final de año fue duro y eso que dí mi máximo y siempre que estuve encima de la moto lo dí todo pues sabía que para el futuro me ayudaría, pero sobre todo ahora vuelvo a disfrutar encima de la moto y puedo probar cosas, con el equipo me siento muy a gusto y eso hace que un piloto feliz, sea un piloto rápido. Siempre tienes esas cosas y yo ahora me siento bien encima de la moto y eso que aún me quedan detalles que pulir, pero todo sale y todo va hacia adelante».

Pregunta: ¿Hay algo que le gustaría tener de su anterior moto en la nueva o considera que su actual moto es casi perfecta?

Respuesta: «Casi perfecta, honestamente. Por las tardes de entrenamientos venía Giggi Dall’Igna -ingeniero jefe de Ducati- y me preguntaba que qué mejoraría y creo que eso es bueno y también malo, pero es bueno que muchas veces no sabes en realidad qué decir pues viniendo de Honda hay algunos aspectos que te gustaría mejorar, por ejemplo en las salidas, probando salidas el otro día me costaba algo más, pero vas dando pequeños detalles que también les ayudan, pero sobre todo es la relación con ellos que es muy diferente y también su manera de pensar, por eso sientes mucho el soporte por parte de la fábrica aún no teniendo contrato directo con ellos y eso para el piloto es bueno pues te sientes importante y hace que la motivación sea aún mayor».

Pregunta: ¿El apoyo de la fábrica durante la pretemporada se va a trasladar también a todo el campeonato?

Respuesta: «Bueno, Ducati tiene una mentalidad que siempre es abierta y te lo dice al asegurar que ‘si te lo ganas te daremos cosas’ pues es lo mismo que hicieron con Bastianini el año pasado, que tuvo evoluciones a lo largo de la temporada y por eso dependes de tí y de tus resultados y si vas bien ellos no se esconden y quieren tener siempre a Ducati ganando y es por ello que todos los pilotos nos lo tenemos que ganar».

Pregunta: ¿Qué le comenta su hermano Marc al ver sus resultados mientras a él le toca todavía sufrir con la Honda?

Respuesta: «No, al final es poca cosa. Me ve bien, me ve feliz y eso hace que de alguna manera el comentario de ‘vas rápido o esto o lo otro y quizás estás para luchar entre los cinco primeros, pero piensa que yo estaré por delante’, ese pique sano nos puede ayudar a los dos y tirar uno del otro, pero el hace su camino y yo el mío y ese pique es sano y me gusta».

Pregunta: ¿Se ve a lo largo de la temporada peleando por el podio?

Respuesta: «Por qué no. Al final es algo que ya he conseguido en MotoGP, podios el primer año y hay que llegar allí. Creo que estamos en el mejor sitio y con la mejor moto para poder lograrlo y como digo habrá que ir carrera a carrera, pero hacer algún podio a lo largo de la temporada me gustaría mucho».

Pregunta: ¿En su particular porra a qué pilotos ve peleando por el campeonato?

Respuesta: «Pecco -Bagnaia-, Marc -Márquez-, Fabio -Quartararo-, Jorge Martín y el resto pues puede ser sorpresa. Quizás yo también, pero por detrás de ellos».