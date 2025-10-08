Alex Pantin Franco, comisario general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), designado como nuevo presidente de la Fundación Social Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay, de acuerdo a la información publicada en redes sociales.

Pantin releva al exjugador profesional, José Ricardo Duno, quien se desempeñó como máxima autoridad de la organización desde 2021, durante la gestión del gobernador Ángel Marcano.

El comisario junto al gerente general y gerente deportivo de Mineros de Guayana, Víctor García y Julio ‘Taka’ Machado recorrieron las oficinas del club y las instalaciones del CTE.

Con el nombramiento de Alex Pantin, comienza una fase centrada en mejorar las instalaciones, impulsar el deporte, tanto de alto rendimiento como formativo para afianzar el Cachamay como un pilar fundamental para la comunidad regional y nacional.