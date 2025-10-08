OpenAI, la compañía pionera detrás de ChatGPT, ha anunciado hoy una nueva generación de herramientas que transforman su popular asistente de inteligencia artificial en una plataforma de interacción directa con aplicaciones de uso diario.

El anuncio se realizó durante el Día de los Desarrolladores en San Francisco, marcando un avance significativo en la evolución de la IA.

La principal innovación es el Apps SDK, una función que permite a ChatGPT conectarse directamente con servicios líderes como Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify y Zillow.

Esta integración permitirá a los usuarios realizar tareas complejas sin abandonar la interfaz de chat, tales como reservar vuelos, diseñar gráficos, escuchar música o analizar datos.

IA a la medida

Además de la integración con aplicaciones, OpenAI está empoderando a los usuarios para que se conviertan en creadores de IA. Los usuarios ahora podrán diseñar sus propios agentes inteligentes personalizados sin necesidad de profundos conocimientos técnicos.

Estos modelos semiautónomos estarán capacitados para ejecutar tareas complejas por iniciativa propia, incluyendo la deducción de información complementaria, la automatización de procesos y la generación de código simple.

Sam Altman, director general de OpenAI, capturó el espíritu del momento al afirmar ante miles de desarrolladores: “Es el mejor momento de la historia para ser un creador”.

Crecimiento masivo

El entusiasmo por las nuevas herramientas se complementa con un crecimiento récord. Altman reveló que ChatGPT ya cuenta con más de 800 millones de usuarios semanales y que la versión profesional de pago es utilizada por más de cinco millones de empresas.

Tras el anuncio, las acciones de los socios tecnológicos involucrados experimentaron un alza inmediata, lo que subraya la confianza del mercado en esta herramienta que promete redefinir la interacción entre la inteligencia artificial y la vida cotidiana.

OpenAI ha señalado que, inicialmente, las nuevas integraciones no estarán disponibles en Europa, pero se anticipa una expansión gradual a otras regiones.

Acerca de OpenAI:

OpenAI es una compañía de investigación y desarrollo de inteligencia artificial que tiene como misión garantizar que la inteligencia artificial general (IAG) beneficie a toda la humanidad. Su trabajo más notable incluye el desarrollo de modelos de lenguaje como la serie GPT y el popular asistente conversacional ChatGPT.