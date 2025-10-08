Venezuela ha logrado una actuación histórica en la Olimpíada Internacional de Nanotecnología, obteniendo un impresionante total de medallas de oro, plata y bronce. El anuncio fue realizado por el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, a través de su cuenta de Telegram.

Los estudiantes venezolanos demostraron su excelencia y talento, logrando los siguientes reconocimientos: Oro: Juan José Martínez Barreto. Plata: Caridad Guerrero y Samuel Galbán y Bronce: Luis Bermúdez, Isis Camacho y Paola Planas

Reconocimiento a la innovación científica

El ministro Rodríguez destacó la relevancia del certamen, que fue organizado e impulsado por la República Islámica de Irán. «En esta etapa, los mejores participantes fueron evaluados en función de sus capacidades científicas y proyectos innovadores por distinguidos jueces internacionales», señaló el ministro.

Este logro internacional subraya el compromiso y la capacidad de la juventud venezolana en un campo de vanguardia como la nanotecnología.

Políticas de Ciencia y Educación

Para concluir, el ministro de Educación extendió un profundo agradecimiento a la dedicación de los estudiantes, familiares, entrenadores y el equipo organizador.

Rodríguez afirmó que este éxito es una clara evidencia del acierto de las políticas impulsadas por el Presidente Nicolás Maduro Moros, específicamente a través de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán y el Programa Nacional Semilleros Científicos.