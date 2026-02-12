CH4 Systems LLC, empresa estadounidense de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), anunció una alianza estratégica con los líderes venezolanos Consorcio de Cogestión Venequip (CCV) y Servi Compresores C.A. (SC). El pacto busca ofrecer a compañías energéticas de EE. UU. soluciones integrales y legales para restaurar la infraestructura petrolera venezolana y reactivar pozos inactivos.

CH4, con sede en Puerto Rico, liderará la gobernanza técnica, contractual y de cumplimiento mediante su modelo EPC+Financiación. Recientemente, recibió el premio «Acuerdo del Año» 2025 del Banco EXIM de EE. UU. por el proyecto Guyana Gas-to-Energy, de 759 millones de dólares.

Recursos locales para superar desafíos

La alianza resuelve barreras logísticas y de seguridad con:

Infraestructura de CCV: red nacional de talleres y flota multimarca con 99 años en Venezuela, incluyendo equipos de generación y compresión de gas.

Especialización de SC: 40 años en reparación de compresores bajo ISO 9001.

Técnicos locales capacitados para operar en entornos complejos, reduciendo la presencia de personal estadounidense.

Cumplimiento estricto con normas de EE. UU.

Alineada con la Orden Ejecutiva 14373 de la Administración Trump (enero 2026), la iniciativa prioriza:

Aprobación previa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para todas las actividades.

Gestión financiera de CH4, conforme a regulaciones sobre fondos venezolanos bajo custodia del Tesoro de EE. UU.

«Esta alianza une estándares de ingeniería estadounidense con capacidades locales para reconstruir el sector energético venezolano», dijo Juan Bellosta, CEO de CH4 Systems. «Proporcionamos el puente seguro que necesitan las firmas de EE. UU.».

Acerca de CH4

CH4 es una firma EPC con 99 años de trayectoria, con sede en EE. UU. y Puerto Rico. Ofrece soluciones energéticas en América Latina, el Caribe y Medio Oriente, integrando ingeniería, financiamiento y ejecución sostenible.