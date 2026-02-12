La comunidad de Guasipati y el sur de Bolívar amanecieron con lágrimas y esperanza tras el nacimiento de trillizos en la Clínica Amazonia de Puerto Ordaz, empañado por el repentino fallecimiento de su madre, Luisa Gómez Bravo.

El parto, ocurrido ayer miércoles, marcó un hito al convertirse en el primero de trillizos registrado en esa población minera. Los tres bebés –dos varones y una niña– nacieron con aparente normalidad y se reportan estables en la unidad de cuidados neonatales, según fuentes hospitalarias preliminares.

Sin embargo, la alegría inicial se tornó en tragedia cuando, apenas minutos después de sostener a sus hijos en brazos –momento inmortalizado en fotos compartidas por allegados–, Gómez Bravo presentó complicaciones graves que le costaron la vida. Familiares confirmaron el hecho a medios locales, destacando la fortaleza de los neonatos.

Hasta ahora, la clínica no ha divulgado el diagnóstico oficial de la causa del deceso, lo que ha avivado especulaciones en redes sociales. Vecinos, autoridades locales y usuarios en plataformas digitales han expresado condolencias masivas, prometiendo apoyo a los trillizos y su familia extendida.

El suceso resalta desafíos en la atención obstétrica regional y pone en el foco la necesidad de mayor transparencia médica. Se aguardan declaraciones oficiales para esclarecer detalles.