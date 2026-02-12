Raúl Esté Romero resultó abatido este jueves durante un presunto enfrentamiento armado con funcionarios policiales en las inmediaciones de Achaguas, estado Apure, en un suceso que divide opiniones entre autoridades y allegados.

Según versión oficial, el hombre estaba vinculado a la banda delictiva conocida como «El Quitaparo», activa en robos de ganado en la zona llanera. Extraoficialmente, se le relacionaba con un hurto reciente de reses, aunque no se han detallado cargos formales.

La familia y conocidos de Esté Romero rechazan categóricamente las imputaciones, describiéndolo como un hombre trabajador del campo, sin antecedentes delictivos. «Era un labriego honesto que salía a ganarse la vida», afirmaron a medios locales, exigiendo una investigación imparcial.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al sitio para el levantamiento del cadáver y recolección de evidencias, incluyendo casquillos y armas. El caso se suma a tensiones por operativos antisecuestro y ganaderos en Apure, donde disputas por abigeato son frecuentes.

Se esperan resultados forenses y declaraciones oficiales para esclarecer el enfrentamiento, que ha generado debate en redes sobre el uso de fuerza policial en áreas rurales.