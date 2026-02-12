Rusia desató anoche un ataque combinado de gran envergadura contra las principales ciudades ucranianas, empleando 24 misiles balísticos y 219 drones de largo alcance, según el informe emitido este jueves por la Fuerza Aérea de Ucrania.

Las defensas aéreas ucranianas lograron un alto índice de éxito: interceptaron 15 de los 24 misiles balísticos –los más desafiantes por su velocidad– y 197 de los drones, además de un misil aéreo guiado. Sin embargo, nueve misiles y 19 drones impactaron en trece localizaciones no especificadas, centrándose en Kiev, Járkov, Dnipró y Odesa, las urbes más pobladas del país.

Este bombardeo destaca por el récord de misiles balísticos utilizados en ataques recientes, dirigidos principalmente al sistema energético ucraniano, como han advertido autoridades de Kiev en operaciones previas. Los impactos han generado daños en infraestructuras críticas, exacerbando cortes de energía en plena temporada invernal.

El patrón de saturación busca abrumar las defensas antiaéreas ucranianas, que operan bajo presión constante desde la invasión rusa iniciada en 2022. No se reportaron cifras de víctimas inmediatas, pero se esperan actualizaciones sobre heridos y destrucción material. Ucrania reitera llamados a refuerzos aliados para contrarrestar la escalada.