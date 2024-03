El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que sale décimo en el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial, declaró en el circuito Albert Park de Melbourne que cree que son «algo menos competitivos que en Yeda», sede de la última carrera, la de Arabia Saudí -que acabó quinto- y que necesitan «encontrar más ritmo».

«Meter a los dos coches en la Q3 (la tercera ronda de la calificación) era más o menos lo que esperábamos hoy. Mi primer intento en la Q3 no fue estupendo, ya que me fui a la grava en la sexta curva, por un fallo mío. Así que en mi última vuelta lanzada no tenía toda la confianza necesaria en el coche. Fue complicado», comentó este sábado el doble campeón mundial asturiano, de 42 años, que logró una de sus 32 victorias en la F1 en este circuito, en 2006, la temporada en la que revalidó título.

«Creo que somos algo menos competitivos que en Yeda. El coche se deslizaba bastante; era bastante sensible al viento y le faltaba consistencia. Pero es lo mismo para todo el mundo», explicó Alonso tras acabar décimo la calificación.

«Aún así, necesitamos encontrar más ritmo. Van a pasara muchas cosas mañana. No va a ser una carrera fácil para los neumáticos, el ‘graining’ va a ser una preocupación para todo el mundo; así que a ver si los sabemos gestionar mejor que el resto», apuntó el genial piloto asturiano este sábado en Albert Park.

«Queremos situar ambos coches en los puntos mañana», recalcó Alonso este sábado en Australia.