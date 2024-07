El médico y presidente de la Academia Nacional de Medicina (ANM), Huníades Urbina Medina, señaló que Venezuela sigue «teniendo las coberturas vacunales muy bajas»

Asimismo, sumó que antes de los eventos como el bloqueo y la pandemia, el país venía «reportando caída en la cobertura vacunal».

Sostuvo que la cobertura de vacunación en el país debería ser de 90% a 95%, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«En Venezuela apenas llegamos a 50,5% (de cobertura vacunal). Es decir, tenemos la mitad de la población infantil venezolana sin su esquema de vacunación o completo o no lo ha recibido», dijo.

Urbina Medina aseveró en el Circuito Éxitos 99.9 FM que el problema ha sido «la política de salud que no ha sido efectiva».

«O no hay dinero, o no hay vacunas, o no hay dónde guardarlas, y si hay dónde tenerlas, no hay camiones que las lleven al interior», destacó.

Igualmente, enfatizó que «las donaciones han sido muy efectivas, pero no podemos poner en manos de donaciones la salud venezolana».