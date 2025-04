Diosdado Cabello dice que Capriles pidió habilitación para elecciones y niega que haya sido sorpresiva

"Ayer me reí porque veo a Capriles: 'Quedé sorprendido que me quitaron la inhabilitación'. No seas inmoral. Tú pusiste como condición que te quitaran la inhabilitación", afirmó el titular del Ministerio de Interior y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello