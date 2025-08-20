La Asamblea Nacional aprobó este miércoles en sesión extraordinaria y de manera unánime el Proyecto de Acuerdo en respaldo y defensa de la soberanía, la protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento.

La orden del día estuvo a cargo de la diputada Tania Díaz, quien denunció que existe un montaje multiplicado para generar un caos en los países del sur, para ocultar la podredumbre de su sistema capitalista que está en crisis y ha puesto el blanco sobre Venezuela.

Seguidamente, celebró a la presidenta de México, una mujer valiente, porque ha enfrentado a las élites capitalistas ante una narrativa gris que se presenta como verdad absoluta, una estratagema que busca deslegitimar a los gobiernos, pero sin sustento ni razón política.

La diputada Tania Díaz también se refirió a la supuesta llegada de barcos estadounidenses a las costas venezolanas, destacando que una investigación periodística publicada por el portal La Tabla de Datos desmiente este tipo de información y pone al descubierto esta narrativa falsa.

«Es un exabrupto decir que nosotros aquí nos estamos comiendo a los animales del zoológico», expresó Tania Díaz, al tiempo que alertó que «los únicos animales que nos vamos a comer son los mercenarios que se atrevan a pisar esta patria».

Enfatizó que el Gobierno de Estados Unidos trata de crear una llamada «narrativa gris», que pretende crear condiciones políticas “críticas”.

Agregó que «el alma de Venezuela es indestructible porque somos libres e independientes y eso nos los sembró Chávez y nadie nos lo va a quitar».

Finalmente, la diputada Tania Díaz cerró su intervención con la propuesta de crear un frente común por Venezuela en una conjunción de voluntades, para que todos los diputados y diputadas puedan contribuir a desmontar esta narrativa y colocarse en ofensiva parlamentaria para que se conozca la verdad sobre Venezuela. «Venezuela está armada en todos los sentidos, tiene armas políticas, ideológicas y organización popular, que nos hace impenetrables ante cualquier irrupción imperialista».

Al leer el acuerdo, el Poder Legislativo Nacional repudia de manera contundente los ataques contra el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros.

Oposición indignada rechaza postura del gobierno de Trump contra Venezuela

El diputado de la bancada opositora José Bernabé Gutiérrez rechazó con indignación la posición del imperialismo contra Venezuela. «Quién es el presidente Trump para venir a violar la soberanía venezolana e irrespetar el principio de la no violencia», increpó.

Aseguró que «desde que llegaron a la Asamblea hemos tenido que hablar de la intromisión de los gobiernos norteamericanos, auspiciando golpes de Estado contra Venezuela e impulsando sanciones económicas contra el país y contra sus altos funcionarios».

Agregó que EEUU «quiere enlodar el nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, y oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para decir que hay razones para invadir a Venezuela y ningún venezolano debe aceptarlo. Ningún venezolano debe aceptarlo y solicito a que se convoque a todos los sectores de las fuerzas políticas para que hagamos frente a esta intromisión, por nuestros hijos y en defensa de la patria».

«Nosotros somos un país con libertad, con democracia y con mérito suficiente. No podemos seguir aguantando esta injerencia imperialista. Hoy estamos a los 25 años del siglo XXI, estamos en plena civilización y debemos estar por encima de diferencias».

Seguidamente, aseguró que «hoy vengo al máximo Poder Legislativo, en mi condición de secretario general de Acción Democrática (AD) y de todos los partidos que integran la alianza democrática, tenemos diferencias ideológicas con el presidente Nicolás Maduro y la mayoría de la bancada presente, pero eso no impide que hablemos el mismo lenguaje en defensa de la soberanía nacional», subrayó el opositor Bernabé Gutiérrez.

El parlamentario instó a los venezolanos a apartarse de las diferencias políticas, con el objetivo de repudiar las acciones injerencistas de la administración de Donald Trump, que atentan contra la soberanía de Venezuela, y pretenden «enlodar» el nombre del presidente Nicolás Maduro.

Por su parte, el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante, dijo que han utilizado las ONG para tratar de debilitar a la Revolución Bolivariana. «Estamos ante un expediente repetido, un refrito imperialista, como dijo el presidente Nicolás Maduro».

Recalcó que «Estados Unidos son los mayores traficantes de armas y los mayores consumidores de drogas del mundo, además de ser escenario para el lavado de dólares».

Añadió que en «EEUU persiguen a los migrantes por ser afrodescendientes, esos mismos que tienen 25 años intentando instalar la idea que en Venezuela hay una dictadura».

Para concluir, el parlamentario Pedro Infante aseguró que «los imperialistas podrán llegar a nuestra tierra, pero estamos dispuestos a entregar nuestra vida por el derecho a la soberanía y apoyamos este acuerdo».