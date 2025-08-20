Entró en vigencia el aumento en las tarifas de los peajes en Venezuela. Aunque el Ministerio de Transporte no ha publicado información en sus canales, la lista de precios actualizados está en las taquillas de cobro de las estaciones dispuestas para ello.

Se trata del segundo aumento en lo que va de 2025. El primero se registró en enero, cuando la tarifa para vehículos livianos pasó de 15 bolívares a 30 bolívares. Con el incremento de agosto, el monto mínimo se eleva ahora a 75 bolívares para carros particulares y autobuses.

Según la información en los puntos de cobro, los precios varían según el tipo de vehículo y el número de ejes.

Inconformidad

Los conductores que pasan por los peajes del estado Bolívar mostraron su inconformidad con el aumento. «No es posible que en lo que va de año, han aumentado dos veces las tarifas en los peajes, esto afecta el bolsillo del venezolano», destacó Iraima Betancourt.

Por su parte José Luis Arrieta señaló que el aumento representa el 0.50 dólar, quedado en 75 bolívares, sin tomar en cuenta que los billetes de 5 bolívares están fuera de circulación. «Pagamos 80 bolívares en cada peaje que pasamos cuando salimos de viaje, pues los operadores nos dicen, no hay vuelto».

La escala de tarifas en los peajes de Venezuela:

Vehículos livianos: 75 bolívares.

Busetas: 75 bolívares.

Buses: 110 bolívares.

Camión 350: 490 bolívares.

Camión 750: 555 bolívares.

Camión de 3 ejes: 615 bolívares.

Camión de 4 ejes: 675 bolívares.

Camión de 5 ejes: 785 bolívares.

Camión de 6 ejes o más: 980 bolívares.