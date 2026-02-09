Pese a la derrota de los New England Patriots ante los Seattle Seahawks (29-13) en la edición 60 del Super Bowl, el pateador venezolano Andy Borregales expresó su gratitud por el respaldo masivo recibido desde su tierra natal.

Tras hacer historia como el primer criollo en disputar la final de la NFL, el caraqueño prometió que este es solo el comienzo.

«Siempre me mandan mensajes, pero ahora que la temporada terminó voy a enfocarme en eso. Es algo que no esperaba… Gracias por el apoyo; perdón que no pudimos lograrlo este año, pero vamos a regresar y, ojalá, ganemos la próxima vez», declaró Borregales a un medio nacional tras el encuentro en el Levi’s Stadium.

El «kicker» de 23 años fue el encargado de la patada inicial y sumó un gol de campo para la causa de New England.

Borregales ha vivido un meteórico ascenso, luego de convertirse en el máximo anotador histórico de los Miami Hurricanes con 405 puntos, los Patriots lo seleccionaron en la sexta ronda del Draft 2025.

Así, se consolidó rápidamente como un referente latino que incluso atrajo el apoyo presencial de figuras como Ronald Acuña Jr. y Beto Montenegro (Rawayana).