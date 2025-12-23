Los jugadores y cuerpo técnico de Angostura Fútbol Club, mediante un comunicado, manifestaron su preocupación por la situación crítica financiera en la que se encuentra el Torbellino Auriazul.

El documento reseña que el equipo de la capital del estado Bolívar acumula meses, sin especificar cuantos, de salarios pendientes, convirtiéndose en una realidad que ha empezado a afectar a la estabilidad económica y emocional de los trabajadores y sus familiares.

La situación «ha afectado nuestra motivación, bienestar y la estabilidad de nuestras familias», factores importantes para el desempeño deportivo.

Ante este escenario, el grupo ha solicitado de manera urgente a la directiva del club que presente soluciones concretas y proceda a pagar de inmediato los salarios adeudados, apelando al respeto de sus derechos laborales y a la garantía de un trato justo.

«Agradecemos el apoyo constante de nuestros seguidores en estos momentos difíciles y reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando, esperando una respuesta pronta y favorable por parte de las autoridades del club», concluyeron.

Segundo club en Bolívar con problemas financieros

El coyuntura económica de Angostura no se trata de un caso aislado, sino que se suma a una preocupante tendencia en la región.

Con esta denuncia, el equipo se convierte en el segundo club del estado en enfrentar este tipo de problema junto a Mineros de Guayana, institución que también ha atravesado crisis administrativas y deudas que han puesto en riesgo su continuidad y prestigio.