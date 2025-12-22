Los jugadores y cuerpo técnico de Mineros de Guayana emitieron un comunicado para denunciar la deuda salarial que mantiene la directiva del club, presidida por Bob Kelly Abreu, con el plantel que asciende a cinco meses.

En el texto, dirigido a la opinión pública, los protagonistas del equipo manifestaron que la falta de pagos ha vulnerado la estabilidad económica y emocional de sus familias.

«Esta situación ha afectado la estabilidad deportiva, económica y emocional de nosotros y nuestras familias, quienes son nuestro principal motor», reza la misiva difundido por los afectados.

Asimismo, calificaron la situación como «un obstáculo directo para el rendimiento deportivo y el bienestar personal de quienes hacen vida en el club».

El plantel negriazul exige a la Junta Directa del equipo presentar «soluciones reales y la concreción inmediata de los pagos adeudados».

Los jugadores y el cuerpo técnico enfatizan la necesidad de contar con las condiciones básicas de respecto hacia su trabajo profesional para poder continuar con sus labores.

Pese al panorama crítico, expresaron su agradecimiento a los seguidores de Mineros por el apoyo incondicional mostrado durante este tiempo de incertidumbre.

A su vez, aseguraron que el grupo se encuentran unido a la espera de una respuesta de la institución que ponga fin a la situación.

Hasta el momento, la directiva de Mineros de Guayana no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las exigencias del plantel.