El Gobierno de Venezuela informó de la salida desde su país de un buque de la compañía estadounidense Chevron cargado con crudo, en medio de las tensiones con Washington, que ha confiscado dos petroleros en el mar Caribe y está realizando una «persecución activa» para interceptar un tercero, como parte de su despliegue militar cerca de la nación.

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram el zarpe del buque Canopus Voyager «con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos», en «estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos» por la industria petrolera de su nación.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, Chevron opera en Venezuela asociada con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

Rodríguez agregó que Venezuela siempre ha respetado y seguirá respetando la legalidad nacional e internacional.

«¡Nada ni nadie detendrá a nuestra patria en su camino de avance y victoria!», afirmó al compartir un video del barco.