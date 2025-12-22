La emoción y el espíritu competitivo que impregnaron cada rincón de la región llegaron a su clímax con la clausura de los XLIV Juegos Interempresas de Guayana 2025. En una jornada final vibrante, CVG Ferrominera Orinoco se alzó con su segundo campeonato consecutivo, liderando la tabla general con un total de 365 puntos.

La lucha por el liderato fue una disputa reñida hasta el último minuto. En segundo lugar, Sidor con 322 puntos y en el tercero Venalum con 245, cerrando el podio.

El éxito de la locomotora amarilla se basó en su impresionante regularidad, sumando puntos en 58 de las 62 competencias disputadas.

Por su parte, SIDOR no se quedó atrás, logrando puntuar en 57 de los eventos programados.

En cuanto al medallero, los resultados reflejaron una paridad absoluta en la cima. La Siderúrgica lideró con 25 medallas de oro, 25 de plata y 18 de bronce, acumulando un total de 68 preseas.

Mientras que Ferrominera igualó las 25 doradas, conquistó 22 de plata y 23 de bronce, convirtiéndose en la delegación más laureada, cosechando 70 medallas.