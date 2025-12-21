La noche del sexto concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México quedó marcada por una sorpresa que nadie esperaba. En medio de la euforia que ya dominaba el Estadio GNP, el público estalló cuando Julieta Venegas apareció en el escenario para compartir micrófono con el artista puertorriqueño.

La cantante mexicana se unió al show para interpretar “Lento” y “Lo Siento BB”, en una colaboración tan inesperada como celebrada por los asistentes.

Ovación en el Estadio GNP

La presencia de Venegas, exintegrante de la banda Tijuana No!, provocó una ovación inmediata. Miles de fanáticos corearon cada verso, convirtiendo el momento en uno de los más memorables de la gira en territorio mexicano.

Días antes del concierto, la propia artista había confesado que le encantaría compartir escenario con Benito Martínez, deseo que finalmente se hizo realidad ante un estadio completamente lleno, explica El Nacional.

Reacciones en redes sociales

Tras la presentación, Julieta Venegas expresó su emoción a través de sus redes sociales, donde se mostró “feliz, agradecida y honrada” por haber compartido escenario con Bad Bunny.

“Me siento profundamente agradecida y honrada de poder compartir contigo, Bad Bunny”, escribió la cantante junto a una serie de fotografías tomadas durante el show.

En otra publicación, acompañada de una imagen de un ensayo previo, aseguró: “Hoy fue el mejor día de nuestra vida”.

Celebridades entre el público

El concierto también contó con la presencia de varias figuras del entretenimiento. La actriz Salma Hayek fue vista en La Casita, un espacio exclusivo del recinto, donde también estuvieron Danna Paola y Loreto Peralta, sumándose al ambiente festivo que rodeó la noche.

Un cierre de año histórico

Bad Bunny cierra el 2025 como uno de los artistas más exitosos del mundo. Su gira Debí tirar más fotos consolida un año en el que se convirtió en el artista más escuchado en Spotify, con cerca de 19.800 millones de reproducciones. Además, encabezó listas de medios especializados como Rolling Stone, obtuvo cinco Latin Grammy y acumuló seis nominaciones a los premios Grammy.

Finalmente, el recorrido culminará en febrero de 2026, cuando Bad Bunny haga historia al convertirse en el primer artista latino en encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, reafirmando su impacto global y su influencia en la música contemporánea.