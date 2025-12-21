Funcionarios de la Delegación Municipal Cabimas detuvieron a Jonathan José Bueno Contreras, de 36 años, señalado como responsable del femicidio de su expareja Yoleidi Josefina La Forgia González, de 31 años, ocurrido el pasado 29 de noviembre en el sector Santa Cruz, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Simón Bolívar, estado Zulia.

La información fue difundida este sábado en el Instagram de Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien precisó que el arresto se ejecutó en el mismo sector donde ocurrió el crimen, tras las investigaciones realizadas por los funcionarios.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima había decidido poner fin a la relación sentimental que mantenía con el detenido, situación que este se negaba a aceptar.

El día del hecho, Bueno Contreras acudió a la vivienda de La Forgia González con la intención de conversar, pero la discusión se tornó violenta.

Según las pesquisas, en un descuido de la mujer, el agresor tomó un bate y le propinó múltiples golpes en la cabeza, causándole la muerte de forma inmediata.

En el momento del ataque, los tres hijos de la pareja se encontraban dentro de la vivienda, en uno de los dormitorios. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público para las actuaciones correspondientes.