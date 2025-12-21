Autoridades detuvieron a dos personas por intentar ingresar sustancias ilícitas en una sopa al Centro Penitenciario de Occidente «CPO» en el estado Táchira.
Los funcionarios se percataron de algo extraño en los alimentos que serían entregados a dos reclusos, lo que hizo que lo revisaran para posteriormente encontrar seis envoltorios de estupefacientes dentro de los jojotos de una sopa.
Las autoridades informaron que un hombre y una mujer fueron puesto a la orden del Ministerio Público por tratar de ingresar 431 miligramos de marihuana al centro de detención.
