El presidente de la Cámara Venezolana del Calzado -Cavecal-, Tony Di Benedetto, señaló que los productos importados impidieron que la producción nacional pudiera recuperar su cuota de mercado.

“La producción de este año nosotros calculamos más o menos que está por debajo de un 15% en comparación al año pasado debido a todos los factores que realmente no se han logrado alinear para lograr la recuperación del mercado”, subrayó.

85% del mercado nacional está cubierto por el calzado importado. “De acuerdo a lo que nosotros hemos visto en el mercado y prácticamente en la distribución de calzado en las tiendas, pues yo creo que la participación del producto nacional escasamente llegaría a un 15% de la oferta en tiendas”.

El presidente de Cavecal planteó que los aranceles pudieran nivelarse para que los precios de lo hecho en Venezuela sean más competitivo.