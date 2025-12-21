La diáspora venezolana dispuso este domingo en una calle de Madrid una larga mesa con los adornos habituales de la Navidad y algunos de los nombres de los presos políticos que no podrán celebrar las fiestas con sus familiares y seres queridos.

La acción, bautizada como «Mesa de los que esperan», se llevó a cabo en el céntrico paseo de la Castellana, y participaron en ella «varios familiares de presos políticos, amigos y activistas de derechos humanos» para «visibilizar nuevamente a nuestros familiares que están en centros de reclusión en Venezuela por motivos políticos».

Así lo comentó a EFE la activista María Laura Márquez, y añadió: «Queremos representar con esta actividad las mesas que van a quedar vacías en Navidad con la ausencia de todos ellos».

Según detalló, son «alrededor de 900» los presos políticos que hay en Venezuela, entre ellos «mujeres, hombres, adolescentes y personas de la tercera edad».

Márquez abundó que en los centros venezolanos no solo hay encarcelados dirigentes políticos, sino que también hay muchos miembros de la sociedad civil» y empresarios o personas que protestaron por las elecciones presidenciales de 2024.

También hay «familiares de dirigentes políticos que han sido apresados para ejercer presión ante todos los que hemos alzado nuestra voz en contra del régimen de (Nicolás) Maduro», agregó.

La oenegé Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó este domingo la acción «Mesa de los que esperan» no solo en Madrid, sino también en Buenos Aires (Argentina), Cúcuta (Colombia), Quito (Ecuador), Utrecht (Países Bajos) y en diferentes puntos de Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Missouri y Tampa), según la convocatoria publicada en la cuenta de X de la organización.