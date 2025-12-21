A un mes de la aparatosa caída que sufrió durante la pasarela de Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, representante de Jamaica, rompió el silencio y habló públicamente sobre el incidente que estuvo a punto de costarle la vida.

El accidente ocurrió en plena competencia, cuando la modelo cayó violentamente en el escenario, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro de salud en Tailandia, explica El Nacional.

Complicaciones médicas y hospitalización

Tras el desplome, Henry fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde los médicos diagnosticaron una hemorragia intracraneal. La gravedad de su condición mantuvo en vilo tanto a la organización del certamen como a sus seguidores en Jamaica y otras partes del mundo.

Durante varias semanas, su estado requirió estricta supervisión médica antes de poder regresar a su país.

Agradecimientos desde la recuperación

En un mensaje cargado de emotividad, Gabrielle Henry expresó su profundo agradecimiento a quienes la acompañaron durante el proceso más difícil. Reconoció el apoyo incondicional de su familia y amigos, así como las oraciones de sus compatriotas jamaicanos.

También destacó la labor de los equipos médicos que la atendieron en Tailandia, el personal que facilitó su retorno a casa, los trabajadores aeroportuarios y los miembros de la Policía de Jamaica, cuyo acompañamiento ayudó a disminuir el estrés del viaje.

Un mensaje desde su vocación médica

Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de Oftalmología, Henry aprovechó su formación profesional para compartir una reflexión que marcó su reaparición pública.

“Los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, la refinan”, expresó, aludiendo a la experiencia límite que vivió tras el accidente.

Resiliencia y esperanza para Jamaica

Al cumplirse un mes del suceso, la joven modelo subrayó que su proceso de recuperación va de la mano con un mensaje de fortaleza colectiva.

Señaló que se siente inspirada por la capacidad del pueblo jamaicano de levantarse frente a la adversidad y recordó que Jamaica es un país resiliente y lleno de aspectos positivos.

Un camino enfocado en la sanación

Mientras continúa su recuperación, Gabrielle Henry aseguró que, por ahora, su prioridad es la sanación física y emocional, el propósito personal y el servicio. Indicó que con el tiempo compartirá más detalles de su experiencia, cerrando su mensaje con una frase que resume su espíritu actual: “Luz persistente”.