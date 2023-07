Luego de tres derrotas consecutivas, Angostura FC vuelve a sonreír en la Liga FutVe al defender el Estadio Ricardo Tulio Maya y derrotar por primera vez en su historia al Caracas FC (2-0) que no pudo darle la vuelta al marcador en contra con el gol de José Lovera en el primer tiempo y el penal de Anderson Cardozo en la etapa complementaria en Ciudad Bolívar.

Teniendo en contra el asedio de dos jugadores capitalinos, Lovera recibió en carrera un pase quirúrgico de Anderson Cardozo e inmediatamente soltó un potente disparo inatajable para la humanidad del guardameta rojo Wilbert Hernández. Pasado el minuto 13’, el Torbellino Auriazul mandaba en la pizarra olímpica.

El equipo bolivarense que tuvo que cambiar al ex aurirrojo Andrés Ferreras por el otrora porteño Jenner González, no solo tuvo argumentos para aguantar la ventaja ante un equipo que venía de derrotar al líder, también supo aprovechar las oportunidades para extender la ventaja, cuando una falta en zona lícita avileña propició el penal del 2-0 cobrado efectivamente por Anderson Cardozo.

Candidato para el Once ideal

Con la pena máxima y asistencia, Cardozo es candidato para integral el Once Ideal de la Jornada 19 de la Liga Futve, ayudando nuevamente a su equipo a sumar otra victoria que no claudican en la esperanza de regresar a la zona clasificatoria a Copa Sudamericana. En caso de no ganar Estudiantes, Angostura FC estará a un punto de la octava casilla.

En la jornada 20, el Torbellino Auriazul irá a Caracas para buscar una nueva victoria ante el vigente monarca, Metropolitanos FC, al cual derrotó 3-2 en Ciudad Bolívar en su primera confrontación.

Los Rojos del Ávila que hicieron debutar en la Primera División al jugador Sub 20, Luisbert Salazar, suman su segunda derrota en tres jornadas y quedan atenidos a los resultados de Metropolitanos y Portuguesa para no salir del G4. Una victoria de los violetas o rojinegros, Caracas FC deberá abandonar la zona vip del torneo previo a jugar el Clásico ante Táchira en el Olímpico de la UCV.