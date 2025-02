‘Anora’ se acerca al Óscar con premios de los sindicatos de directores y productores

'Anora' venció en los PGA a 'The Brutalist', 'A Complete Unknown', 'Conclave', 'Dune: Part Two', 'Emilia Pérez', 'The Substance' y 'Wicked', con las que también compite a la estatuilla dorada a mejor película