“No sabemos qué hacer, tampoco a quien clamar para que nos ayuden a resolver el problema de las aguas negras en la comunidad. Pareciera que estamos condenados a vivir entre la m…, por la negligencia del gobierno regional y municipal”, dijo María, una señora de 70 años con problemas respiratorios, diabética y otras dolencias.

Ellos, se negaban a declarar al periodista de soynuevaprensadigital.com, afirman que están cansados de tantas denuncias y que gobernadores; también alcaldes se hagan de la vista gorda.

Según, los concejos comunales del sector Las Amazonas, parroquia Unare, “siempre entregan proyectos a la municipalidad, gobernación, Consejo Federal de Gobierno, e incluso nos han puesto a votar por este proyecto, no pasa nada, seguimos con las aguas negras en las calles”, expresó uno de los perjudicados en la manzana 35.

Juan Meneses dice que el año pasado se acercaron en dos oportunidades funcionarios del gobierno regional, y se comprometieron a dar solución al colapso de las aguas residuales, “seguimos esperando”, dijo un poco desanimado.

“Falsos profetas”

Uno de los ciudadanos perjudicados por espacio de ocho años describió a funcionarios de la gobernación como “falsos profetas”, “llegan y se presentan en nombre del Gobierno revolucionario, en nombre del gobernador Ángel Marcano y difunden falsas promesas que no llegan a concretarse”, apuntó.

El problema de las aguas fecales en lo largo y ancho de las calles de Las Amazonas, crean una serie de enfermedades que ponen en riesgo a los niños y personas de la tercera edad.

Los olores nauseabundo llegan al Liceo Nacional César Rengifo, a pocos metros se encuentra una laguna de aguas residuales, “no me voy del barrio, porque no tengo para donde irme y nadie quiere comprar la casa por las aguas negras que me rodean”, fueron las palabras de una residente.

Lugareños claman al gobernador del estado Bolívar Ángel Marcano, también al alcalde Tito Oviedo y al presidente de la Hidrológica del estado Bolívar, ingeniero Daniel Valenzuela que entre todos resuelvan el colapso de la red de aguas negras en Las Amazonas.