Varios sectores de Ciudad Guayana tendrán una parada eléctrica programada el domingo 21 de diciembre. Las cuadrillas realizarán trabajos de mantenimiento preventivo para la corrección de puntos calientes críticos en la Subestación Oeste-Aeropuerto.

El corte iniciará a las 6:30 de la mañana con una duración estimada de cuatro horas. Dada la magnitud de las maniobras técnicas, el corte del servicio impactará varias zonas de la ciudad como Terrazas del Atlántico, La Orquídea, Villa Arrecife, Las Pionías, Lomas del Caroní, Plaza Atlántico, Camino Real, Sierra Parima, Paratepuy, Loma Linda Country Club, Kanaima y Araguaney.

Asimismo, en Villa Ikabarú, Montalbán, Parque Ikabarú, Colegio Monte Carmelo, El Caimito, Mc Donald’s, Costa del Sol, Akurima y UE Colegio Marie Carpentier.

También el club Guayana (Antiguo Pavo Real), Villa Bahía, El Llanito, Villa Pavo Real, Villa Adonay, Villa del Sur, Altos del Atlántico, Villa Yunissa, Barrio Guayana, Misión Vivienda, Ventuari y el Módulo de la Cruz Roja.

Y por último, el Colegio Unare II, Campo Deportivo, Los Bloques, Isla Dorada, Arturo’s, El Tiamo, Villa Guayana, Isla Bonita, Isla Coral, Villa Tocoma, Villas del Tepuy, Villa Caroní, Puerta Dorada y Las Palmeras.