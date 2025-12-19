Las autoridades venezolanas han incautado «casi» 70 toneladas de drogas desde principios de 2025, informó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, al señalar que se trata de la mayor «captura» de droga en la historia desde el 2005, cuando Caracas rompió su acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Cabello, que no suministró la cantidad exacta, insistió en que este resultado supone un logro de los funcionarios de seguridad del Estado en la que llamó como fusión popular, policial y militar.

Por otra parte, dijo que este año se llevó a cabo un proceso de revisión interna de los cuerpos policiales para separar a aquellos que han cometido «actos indebidos».

«Se han separado de los cuerpos policiales por cometer actos indebidos, no acorde con su condición de funcionarios policiales, porque tenemos que dar el ejemplo en eso, el funcionario policial no es para matraquear (pedir soborno)», señaló, en un acto de entrega de vehículos y uniformes a estos cuerpos de seguridad.