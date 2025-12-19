Una comisión integrada por cuatro hombres, dos uniformados de la 42 Brigada de Paracaidistas y dos de la Policía Nacional Bolivariana, fue atacada por un grupo de sujetos con armas largas, dos militares mueren en el sitio y un oficial de la Policía Nacional, el cuarto fallece en la emergencia del hospital central de Maracay, estado Aragua.

El suceso se registró alrededor de las 12:30 p.m. en el sector Turagua, cuando una comisión mixta realizaba labores de patrullaje de rutina.

Según, fueron interceptados por un grupo de delincuentes que operan en la zona, quienes los atacaron con armamento de alto calibre.

En el intercambio de disparos, perdieron la vida de forma inmediata el capitán Andrés Bisamón León, comandante de la Compañía de Empaque, y el efectivo de la tropa profesional Caraballo, ambos adscritos a la 42 Brigada Paracaidista.

La tercera víctima fue el primer oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), José Landaeta, quien falleció en el lugar del ataque; mientras que el Inspector Avila Enrique, jefe de operaciones de la Estación Municipal del municipio José Ángel Lamas, fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Maracay por personal de Protección Civil del municipio Sucre, pero murió poco después de su ingreso debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades activaron un operativo especial en las adyacencias de la vía a Santa Cruz para dar con el paradero de los responsables.

Las unidades de investigación continúan en el sitio para la recolección de evidencias y el levantamiento de los cuerpos, mientras se mantiene la alerta en la zona por la presencia de los delincuentes.

La banda de forajidos se llevó las armas de fuego de sus víctimas, aparentemente los criminales se desplazaban en varios vehículos y portaban fusil de asalto, es lo que indicaron algunos testigos.