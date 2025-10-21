El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el próximo 23 de noviembre el país celebrará una cuarta consulta popular, en la que los ciudadanos de 5.336 comunidades registradas escogerán proyectos que luego financiará el Estado.

«Yo convoco, tengo la plata (dinero) ya, convoco a la cuarta consulta comunal (…) el 23 de noviembre, domingo 23 de noviembre todos los vecinos a votar, a elegir sus proyectos comunitarios de base, democracia directa», dijo el mandatario.

Maduro indicó que en el exterior hay una «campañita» de decir que en el país «hay una dictadura».

«Quisiera ver en tu país (…) una democracia con pueblo, activado, educado, con liderazgo tan poderoso como tenemos aquí», añadió.

El líder chavista exigió respeto para la «democracia y el pueblo de Venezuela».

Seis consulta para este 2025

El Gobierno de Venezuela prevé celebrar unas seis consultas de este tipo durante el año 2025.

El pasado 27 de julio, cientos de venezolanos acudieron a los centros de votación para participar en la tercera consulta popular, donde se eligieron 5.336 proyectos para los jóvenes del país.

La primera consulta tuvo lugar el pasado 2 de febrero y el 27 de abril se celebró la segunda elección de proyectos populares.