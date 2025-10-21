Las fuertes lluvias de los últimos días han causado daños en varios estados de Venezuela, entre ellos viviendas afectadas, el colapso de un puente y el desbordamiento de alcantarillas, informaron las autoridades.

En su cuenta de Instagram, el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, reportó el colapso de un puente La Fuente en Sucre que comunica con Monagas, y el desborde de alcantarillas en Anzoátegui.

En Anzoátegui, según los bomberos locales, hay 22 familias afectadas.

Por su parte, Protección Civil (PC) indicó que sus funcionarios se mantienen desplegados en las ciudades de Cumaná y Cumanacoa, en Sucre, ante las afectaciones causadas por la crecida del río Agua Blanca, debido a las lluvias originadas por el tránsito de la onda tropical 48 en la nación.

PC señaló que el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y otras autoridades locales participan en labores de atención ante la situación provocada por las lluvias, que ha dejado al menos 20 viviendas afectadas, según el balance ofrecido por la autoridad única de Cumanacoa, Nayade Lockiby, quien aseguró que no se han registrado fallecidos.