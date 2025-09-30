La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció a los 32 convocados para los amistosos contra Argentina y Belice en octubre, en los que incluyeron a la mayoría de sus figuras, como Salomón Rondón, Yefferson Soteldo y José ‘el Brujo’ Martínez.

Destaca el mediocampista Telasco Segovia y los defensores Jon Aramburu y Nahuel Ferraresi, según la lista compartida por la FVF en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo dirigirá, de manera interina, a la selección de fútbol de Venezuela, tras la salida del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, en los amistosos contra la Albiceleste y los jaguares, que se jugarán el 10 y 14 de octubre en Miami y Chicago, respectivamente.

La Federación precisó que 10 jugadores no fueron convocados debido a que no contaban con el visado estadounidense, mientras que tampoco incluyeron a David Martínez porque cumple compromisos con su club Los Ángeles.

Por su parte, el centrocampista Yangel Herrera tampoco se encuentra en la lista porque aún se recupera de una lesión con su nuevo equipo, Real Sociedad, añadió la FVF.

Lista de convocados

Porteros: José Contreras (Barcelona-ECU), Javier Otero (Orlando City-USA), Joel Graterol (América de Cali-COL), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira).

Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad-ESP), Ronald Hernández (Atlanta United-USA), Nahuel Ferraresi (São Paulo-BRA), Carlos Vivas (La Equidad-COL), Teo Quintero (Sparta Rotterdam-NED), Ángel Azuaje (Pumas-MEX), Yiandro Raap (PSV Eindhoven-NED), Alessandro Milani (US Avellino 1912-ITA), Renné Rivas (Kalba FC-UAE), Luis Balbo (Fiorentina-ITA).

Centrocampistas: Bryant Ortega (Khor Fakkan FC-UAE), Cristian Cásseres Jr. (Toulouse FC-FRA), Jorge Yriarte (Śląsk Wrocław-POL), Daniel Pereira (Austin FC-USA), Carlos Faya (Deportivo La Guaira), Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi-UCR), Jesús Bueno (Philadelphia Union-USA), Juan Pablo Añor (Volos NPS-GRE), Matías Lacava (Ulsan HD-COR), Telasco Segovia (Inter Miami-USA), Wikelman Carmona (New York RB-USA), Ender Echenique (FC Cincinnati-USA), Gustavo Caraballo (Orlando City-USA), Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv FC-ISR).

Delanteros: Jovanny Bolívar (La Equidad-COL), Alejandro Marqués (Estoril Praia-POR), Kevin Kelsy (Portland Timbers-USA), Jesús Ramírez (Nacional Madeira-POR).